شركات يابانية تبدى إعجابها الشديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان اليوم، عن تواصل اجتماعات ولقاءات وليد جمال الدين رئيس الهيئة والوفد المرافق له مع مجتمع الأعمال اليابانى خلال الجولة الترويجية بالعاصمة اليابانية طوكيو.







حيث تم عقد اجتماع لاختتام أعمال المناقشات مع مجلس الأعمال المصرى اليابانى وعدد من الشركات اليابانية لمناقشة المشروعات المقامة بالفعل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناقشة المشروعات الجارى تنفيذها والتعاقد عليها، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون فى مشروعات وقطاعات مستهدفة جديدة.

وذلك من خلال الاجتماع الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى اليابانى، حيث عقد الاجتماع بحضور السفير المصرى لدى اليابان، محمد أبو بكر، وبرئاسة جون كاروبيه، الرئيس التنفيذى لمجموعة تويوتا تسوشو، وحضور ممثلى شركات: (بيكر آند ماكينزى، وهيتاشى، وماروبينى، وميتسوى، وسوميتومو)، بالإضافة إلى ممثلين من بنك اليابان الدولى، ومركز التعاون اليابانى للشرق الأوسط، وغرفة اليابان وطوكيو للتجارة والصناعة.

من جانبه عبر وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مدى تقديره لما حققته الشراكة مع الاستثمارات اليابانية من نجاحات سابقة، وعبر عن تطلعه لمزيد من التعاون فى القطاعات الصناعية التى تستهدفها اقتصادية قناة السويس فى الفترة المقبلة، خاصة فى مجالات الطاقة الخضراء والصناعات المكملة والمغذية لها.

كما أشار إلى أنه يتم إعداد المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا) لتستقبل الصناعات التكنولوجية والتى تفتح مجالات وفرص جديدة للتعاون، وأوضح أن القطاعات الصناعية المستهدفة أصبحت 21 قطاعات صناعياً وخدمياً لتتفق مع الاحتياجات العالمية والإقليمية.

وقد أبدى الحضور إعجابهم الشديد بالتقدم الذى أحرزته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مجال البنية التحتية والمرافق وعمليات التوسع فى الموانئ البحرية، بالإضافة إلى حزمة الحوافز الاستثمارية المباشرة غير المباشرة والتى تضيف ميزة تنافسية جديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد أشار مجلس الأعمال اليابانى المصرى إلى أهمية هذه الحوافز فى تعظيم الاستفادة المشتركة للجانبين وتوطيد العلاقات الاقتصادية التى نجحت من قبل فى استغلال مميزات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق النفع للجانب اليابانى.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة تويوتا تسوشو اليابانية أغسطس الماضى بهدف التعاون فى عدد من المشروعات التى تشمل البنية التحتية الجديدة والتطورات المتعلقة بالحياد الكربونى والتى تشمل اللوجستيات والطاقة المتجددة والمياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وإنتاج الأمونيا الخضراء والزرقاء.

كما أن تويوتا تسوشو هى أحد الشركاء ضمن تحالف تويوتا تسوشو بولوريه إن واى كيه القائم على تشغيل وإدارة محطة قناة السويس لتداول السيارات (رصيف الرورو) بميناء بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.