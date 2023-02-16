وزيرة البيئة تضع حجر أساس مشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الاجتماعى والمهنى، ويهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمى يضمن استدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتنظيم إجراءات مهنة الصيد التى تعتبر مهنة رئيسية للمجتمع المحلى.





جاء ذلك خلال حضور وزيرة البيئة اليوم الخميس وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء فى إطار برتوكول التعاون الموقع لتفعيل آليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال فترات الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة وعدد من القيادات بالوزارات المعنية.



وقالت وزيرة البيئة، إن مركز الصيد التعاونى يتكون من مجموعة من المحلات لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، محل لبيع معدات ومستلزمات ومراكب الصيد، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد وعائلات الصيادين، كما سيتم إنشاء مصنع ثلج أو تطوير المصانع القائمة بما يتناسب مع احتياجات الصيادين، لافتة الى قيام محافظة جنوب سيناء بتخصيص مساحة الأرض اللازمة لإقامة المشروع بمدينة طور، كما تم التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء لتنفيذ، وتم اتخاذ كل الإجراءات من عمليات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع.



وأضافت فؤاد أن بروتوكول "تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة " ينص على تعاون كافة الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية)، وتوحيد الروئ لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعى شمال البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، نظراً لكونه أحد ركائز مصادر الدخل القومى بمصر وذلك بالتوجه نحو استخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها، كما تتعاون جميع الأطراف فى هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصياديين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية، وتقوم وزارة البيئة وفقاً للبروتوكول بتقديم الدعم المالى اللازم لتنفيذ برنامج قصير المدى، ومتابعة تنفيذ قرارات وقف الصيد بعد صدور القرار السنوى.

وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على المخزون السمكى بالبحر الأحمر من خلال وقف عمليات الصيد فى اوقات معينة من السنة للسماح للاسماك بالتكاثر ولتحقيق أعلى استفادة للصيادين بعد نمو الزريعة الجديدة، مشيرةً إلى أن المشروع يتم بتمويل حكومى لدعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة من خلال الوزارات المشاركة فى البروتوكول.



وأوضحت فؤاد أن المشروع يعد ضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، وتتخذ للدولة إجراءات لدعم التحول الاخضر والحفاظ على البيئة على كافة المحافظات، مشيرةً إلى مشروع زراعة 100 مليون شجرة الذى يتم بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والذى نأمل أن يتعدى هذا العدد من الأشجار.

يذكر أنه تم إنشاء حساب خدمى باسم (صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة) تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية تكون موارده من الجهات ذات الصلة (وزارة البيئة – وزارة الزراعة - وزارة السياحة – وزارة البترول - محافظة جنوب سيناء) ويتم إدارة الحساب فى مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك، خلال فترات التكاثر وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية أو قروض دوارة للصيادين وتقديم الخدمات فى السنوات المقبلة برأس مال حوالى 30 مليون جنيه تقدم من الجهات المعنية بالتساوى فيما بينهم.