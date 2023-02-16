كلنا واحد.. الداخلية: زيادة السلاسل التجارية لـ31 بإجمالى 1074 فرعا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بدايةً من يوم 18 الجارى، زيادة عدد السلاسل التجارية وإقامة المعارض المشاركة فى المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب حلول شهر رمضان.





وذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (من هنا).

وتصل السلاسل إلى (31) سلسلة تجارية بإجمالى (1074) فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد (4) معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا (36) معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد (5) سيارات لكل قافة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذ ثابت ومتحرك "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة" ، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.