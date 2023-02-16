تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات، حيث يتقابل النادي الاهلي مع نظيره نادي الهلال السوداني يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023، وتنطبق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة، وخلال هذا التقرير نتعرف على تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

واجه المدير الفني مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عقبات كثيرة حتى يستقر على التشكيل المتوقع للأهلي ضد الهلال السوداني،حيث يوجد أكثر من حالة إصابة داخل صفوف الفريق، كما هناك بعض اللاعبين تحصلوا على بطاقة حمراء تمنعهم من المشاركة في مباراة الأهلي القادمة، ولذك أعلن البعض أن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني ربما يكون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن ميعاد مباراة الأهلي ضد الهلال السعودي ستكون يوم السبت المقبل 18 فبراير، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

ويستضيف ملعب استاد أم درمان المباراة على أرضيته، ويُلعب اللقاء بدون جمهور، وجدير بالذكر أن الأهلي له مباراة مؤجلة مع نادي القطن الكاميروني، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والتي استضافتها المغرب، والتي تعتبر من أكثر الأمور تأثيراً في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني القادمة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية حقوق بث مباريات البطولة الإفريقية، والتي يلعب النادي الاهلي فيها ضد نظيره نادي الهلال السوداني يوم السبت المقبل 18 فبراير 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2023

ومن المتوقع أن تنقل قناة bein sport إتش دي القطرية المفتوحة اللاقء المرتقب بين الفريقين، ولمن تقم أي قناة بالإعلان عن مشاهدة اللقاء عبر شاشاتها حتى الآن.