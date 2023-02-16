وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” بمركز ملوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 01:27 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة علي أرض المحافظات لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري مركز ملوي يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ وحضور المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية و اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام وقيادات الجهاز المركزي للتعمير والمحافظة .

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية تفقد عدد من مشروعات " حياة كريمة " بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي ، حيث استمع الي شرح من نائب المحافظ حول المشروعات التي يتم تنفيذها في قرية معصرة ملوي والتي تضمنت عدد من المدارس الجديدة ورفع كفاءة وتطوير بعض المدارس الأخري في مختلف المراحل التعليمية ، كما تتضمن المشروعات وحدة الإسعاف والسوق الجديد وموقف السيارات الجديد ومركز الشباب و مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية و مركز تنمية الأسرة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة المنيا يستهدف في المرحلة الأولي 5 مراكز " العدوة ، مغاغة ، أبو قرقاص ، ملوى ، دير مواس" بإجمالي 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية وبإجمالي مشروعات تبلغ حوالي 3482 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكباري والصرف الصحي ومياه الشرب والابنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوي معيشة حوالي 3 مليون مواطن بالقري المستهدفة وبتكلفة حوالي تتخطي 30 مليار جنيه .

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لكافة نسب تنفيذ المشروعات للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك ، مشيراً إلي ان هناك عدد كبير من المشروعات التي قاربت علي الانتهاء تمهيداً لافتتاحها أمام المواطنين .

ومن جانبه أشار نائب محافظ المنيا، إلي أن المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري يستهدف تغيير وتحسين حياة المواطنين بالقري المستهدفة للأفضل، وتحسين معيشة المواطنين، وإحداث التنمية الشاملة ، مشيراً إلي العمل في جميع المشروعات المتبقي تنفيذها لا يتوقف علي مدار الساعة حيث يجرى العمل فى 19 قطاعا خدميا بشكل متوازي، منها مشروعات قد انتهت وأخرى فى مرحلة التشطيبات وثانية يجرى العمل بها بمختلف المركز.