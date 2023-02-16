سفير مصر الجديد يتقدم بأوراق اعتماده لرئيس التشيك (صور)

جدة - نرمين السيد - قدم السفير محمود مصطفى عفيفى للرئيس التشيكى "ميلوش زيمان" أوراق اعتماده سفيرا جديدا لمصر لدى جمهورية التشيك، وذلك خلال مراسم الاستقبال التى جرت فى القصر الجمهورى بالعاصمة التشيكية براج.





وحرص السفير محمود عفيفى على أن ينقل خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس زيمان، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية التشيك الصديق بالتقدم والازدهار، منوها بالعلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وبالاتصالات الجارية بهدف تحقيق المزيد من الارتقاء بهذه العلاقات على مختلف المستويات، بما فى ذلك فى مجالات العمل الاقتصادى وتعزيز التبادل التجارى والثقافى وزيادة معدلات الاستثمار وتدفقات السياحة، إضافة إلى استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وحمَّل الرئيس التشيكى السفير المصرى الجديد طيب تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى، معربا بدوره عن خالص تمنياته لسيادته بدوام الصحة والتوفيق، ولشعب مصر بالرفعة والرخاء، مؤكدا التقدير الكبير الذى تحظى به مصر لدى الجانب التشيكى فى إطار الثقل الذى تتمتع به على المستويين الإقليمى والدولى، وعلى انفتاح بلاده على توسيع أطر التعاون الثنائى مع مصر، أخذا فى الاعتبار الفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية فى مسار هذا التعاون، خاصة فى المجال الاقتصادى، وبما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.