معهد الفلك يعلن موعد غرة شعبان ورمضان 1444 هـ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد، حددت غرة شهر شعبان للعام الهجرى الحالى 1444، يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الحالى، وعدته 30 يوما، وبذلك تكون غرة شهر رمضان الخميس 23 مارس المقبل.





وأوضح القاضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس أن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة فى الساعة التاسعة و7 دقائق بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 29 رجب الحالى الموافق 20 فبراير الحالى يوم الرؤية.

ولفت إلى أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح ما بين 16 - 19 دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 11-29 دقيقة.

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