وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بملوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 12:29 مساءً - اللواء هشام آمنة : حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير منظومة المخلفات بالمنيا 300 مليون جنيه

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ وحضور المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة المنيا .

واستمع وزير التنمية المحلية إلي شرح تفصيلي حول مكونات المصنع المقام علي مساحة ١١ فدان بطاقه تصميمية ٢٠ طن / ساعة بمعدل ٣٢٠ طن يوم بتكلفة حوالي ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أنه سيتم إنشاء ٣ مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين ودير مواس وملوي ، مشيراً إلي ان حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات ، لافتاً إلي متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات منظومة المخلفات والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن المنظومة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة، وكذا المحافظات ذات الشأن وذلك للإسراع من وتيرة الأعمال ولإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.

ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من باقي التجهيزات الخاصة بالمصنع تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة ودعم منظومة المخلفات بالمحافظة

والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والانتاج الحربي والمحافظة .