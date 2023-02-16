سفير مصر الجديد يتقدم بأوراق اعتماده لرئيس جمهورية التشيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 12:29 مساءً - قدم السفير محمود مصطفى عفيفي للرئيس التشيكي "ميلوش زيمان" أوراق اعتماده سفيراً جديداً لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة التشيكية براج.

وقد حرص السفير محمود عفيفي على أن ينقل خلال اللقاء تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للرئيس "زيمان"، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية التشيك الصديق بالتقدم والازدهار، منوهاً بالعلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وبالاتصالات الجارية بهدف تحقيق المزيد من الارتقاء بهذه العلاقات على مختلف المستويات، بما في ذلك في مجالات العمل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والثقافي وزيادة معدلات الاستثمار وتدفقات السياحة، إضافة إلى استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، حمل الرئيس التشيكي السفير المصري الجديد طيب تحياته للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، معرباً بدوره عن خالص تمنياته لسيادته بدوام الصحة والتوفيق، ولشعب مصر بالرفعة والرخاء، مؤكداً التقدير الكبير الذي تحظى به مصر لدى الجانب التشيكي في إطار الثقل الذي تتمتع به على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى انفتاح بلاده على توسيع أطر التعاون الثنائي مع مصر، أخذاً في الاعتبار الفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في مسار هذا التعاون، خاصةً في المجال الاقتصادي، وبما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.