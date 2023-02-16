القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور طارق عبد الحميد، مدير عام بوزارة الأوقاف، كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا باقتدائنا بالرسول الكريم قولا وعملا وخلقا.

وأضاف أن المولى عز وجل اختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

وبدوره ألقى اللواء أح خالد أحمد شوقى، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد خلالها أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائما بضرورة التأسى بذكرى الرسول الكريم الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد، واحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله.

وشدد على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق.

وحضر الاحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.