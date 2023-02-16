برواتب تبدأ من 2700 جنيه.. 3863 فرصة عمل فى 14 محافظة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص فى 14 محافظة، لشغل 3863 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى،وذلك للتقديم عليها خلال شهرى فبراير ومارس 2023.





وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأربعاء، أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن الوزارة كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقى، باحث أول بالإدارة، اعلنت فرص عمل جديدة، متوفرة فى 14 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادى الجديد، وأسوان.

وبحسب النشرة فجاءت فرص العمل فى التخصصات التالية: مهندسين تخطيطوميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وجميع التخصصات الفندقية، وجميع مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائى تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية، فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.