الحكومة تنفى زيادة المصاريف الإدارية بدفاتر البريد المصرى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصرى، مشددةً على أنه لم يطرأ أى تغيير فى قيمة الرسوم الإدارية التى يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصرى.

وأوضح أنها أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير فى مصر، حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناءً على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتى تتراوح بين 5 إلى 35 جنيها، دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوى من كافة الدفاتر، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، يتم خصم مصاريف إدارية على دفاتر التوفير فى البريد المصرى على النحو التالى: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 100 جنيه يتم خصم 5 جنيهات، أما إذا كان الرصيد أكثر من 101 جنيه وحتى 1000 جنيه، يتم خصم 10 جنيهات، وإذا كان الرصيد أكثر من 1001 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، يتم خصم 20 جنيهاً، أما إذا كان الرصيد من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه، يتم خصم 25 جنيهاً، وإذا كان الرصيد أكبر من 100 ألف جنيه يتم خصم 35 جنيها.

فيما يتم خصم رسوم المصادقات مرة واحدة سنوياً فى يوم 30 يونيو، وفقاً للمحددات الآتية: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 50 جنيهاً معفى ولا يتم الخصم، أما إذا كان الرصيد أكثر من 50 جنيهاً، يتم خصم 40 جنيهاً.