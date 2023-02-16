حياة كريمة.. أرقام مهمة لمشروعات الصحة فى 2022 (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - واستهدفت المشاريع نحو 1477 قرية بعدد سكان 17 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة 8 مليارات جنيه لتنفيذ المشروعات بالمحافظات، وذلك خلال العام المالى 21/2022 فقط.
كما تم إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية، و24 مستشفى مركزى بعدد من المدن، وتنفيذ 369 وحدة إسعاف وتوريد 400 سيارة لخدمة الأهالى.
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