سفير اليابان بالقاهرة: السوق المصرية جاذبة للاستثمارات (صور)

جدة - نرمين السيد - وتناولت المباحثات بين الجانبين الخطوات التنفيذية لعقد الشراكات المختلفة، بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات متميزة فى مجال صناعة عربات مترو الأنفاق والسيارات ووسائل النقل صديقة البيئة والإلكترونيات والتحول الرقمى والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومجالات التصنيع المتعددة.



وأوضح مختار عبد اللطيف أن اجتماع اليوم مع السفير اليابانى بالقاهرة كان ايجابيا، وأن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك والشراكة وزيادة فرص الاستثمار، من خلال تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التسويقية للمنتجات المشتركة فى أسواق الدول الإفريقية والعربية.



وأكد سفير اليابان بالقاهرة أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية، لافتا لحرص كبرى الشركات اليابانية وتطلعهم للتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية فى كل مجالات الصناعة المتعددة، خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخى بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات اليابانية فى العديد من مجالات الصناعة.



وأضاف أن العلاقات مع مصر، تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، باعتبار مصر أحد أهم الشركاء لنا فى منطقة إفريقيا والعالم العربى.