- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وتناولت المباحثات بين الجانبين الخطوات التنفيذية لعقد الشراكات المختلفة، بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات متميزة فى مجال صناعة عربات مترو الأنفاق والسيارات ووسائل النقل صديقة البيئة والإلكترونيات والتحول الرقمى والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة ومجالات التصنيع المتعددة.
وأوضح مختار عبد اللطيف أن اجتماع اليوم مع السفير اليابانى بالقاهرة كان ايجابيا، وأن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك والشراكة وزيادة فرص الاستثمار، من خلال تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التسويقية للمنتجات المشتركة فى أسواق الدول الإفريقية والعربية.
وأكد سفير اليابان بالقاهرة أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة الإفريقية والعربية، لافتا لحرص كبرى الشركات اليابانية وتطلعهم للتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعى للدولة المصرية فى كل مجالات الصناعة المتعددة، خاصة أن هناك تعاون متميز وتاريخى بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات اليابانية فى العديد من مجالات الصناعة.
وأضاف أن العلاقات مع مصر، تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، باعتبار مصر أحد أهم الشركاء لنا فى منطقة إفريقيا والعالم العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير اليابان بالقاهرة: السوق المصرية جاذبة للاستثمارات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.