التعليم العالى تصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار المنشأة المسماة "أوبك أكاديمى"، والكائن مقرها (10 شارع المشير أحمد إسماعيل – الدورالثالث ــ سيدى جابر ــ محافظة الإسكندرية)، والتى تروج لنفسها عن قبول خريجى "الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية" بمجموع 50% فأكثر دون التقيد بالسن، وذلك فى أقسام (الصحافة والإعلام، ونظم المعلومات وإدارة الأعمال، والتمريض، والمساحة، والبترول والبتروكيماويات، والضيافة الجوية، والمختبرات والمعامل)، وأن مدة الدراسة عامان، كما تدعى منح شهادات معتمدة من جامعة حكومية.

كما تم غلق المنشأة المسماة "أكاديمية إسكندرية للعلوم"، والكائن مقرها (شارع المكتبات ــ الدور الثانى – أبو قير ــ محافظة الإسكندرية)، والتى تروج لنفسها بقبول جميع المؤهلات (الثانوية العامة، والثانوى الأزهرى، والدبلومات الفنية)، ومنح شهادات فى التخصصات التالية: (الرعاية الصحية والتمريض –التحاليل والمعامل– التدريس والصحة النفسية)، بمجموع يبدأ من 50%، وتدعى منح كارنيه مزاولة المهنة، وتوفير التدريب داخل كبرى المستشفيات.

ووجه وزير التعليم العالى باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الكيانين بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذا لتوجيهات الوزير، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية:

● موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt