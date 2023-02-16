نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة سينسيناتى للاسكواش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 10:28 صباحاً - تأهلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة للدور النهائى لبطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، عقب فوزها فى مباراة نصف النهائى على سلمى هانى المصنفة الـ12 عالميًا بنتيجة (0-3) بواقع نقاط (4-11)(7-11)(4-11) فى مباراة استغرقت (41) دقيقة، لتقترب "جوهر" من تحقيق أول بطولة لها فى عام 2023.

ومن المقرر أن تواجه لاعبة وادى دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا منافستها أوليفيا كلاين المصنفة الـ16 عالميًا يوم الجمعة فى مباراة النهائى لبطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش.

وانطلقت بطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش يوم 12 فبراير الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى يوم 16 من الشهر ذاته، بمجموع جوائز 75 ألف دولار، وتعتبر إحدى البطولات البرونزية، ويشارك بها 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربى، سلمى هانى، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوى، مريم متولى، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.