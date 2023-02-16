انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة بـ سوهاج اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الشبكة، فى بيان لها، إنه من المقرر قطع الخدمة بدءا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأضافت: "تشمل تلك المناطق "العزبة والعرب، وعرب الأطاولة، وأبراج التل الأوسط ، والتل البحرى، ومنطقة النوادى، وعمارات الكورنيش بجوار الجامعة، ومنطقة خلف الجامعة، ومبانى جامعة سوهاج، ومنطقة النقطة، شارع مؤمن الخطاط".