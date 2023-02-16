الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحرى وخليج السويس على فترات متقطعة.
وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط لـ رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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