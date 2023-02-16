طقس 6 أيام.. الأرصاد تعلن بشرى عن درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، اعتبارا من غد الجمعة، وحتى يوم الإثنين المقبل.

ولفتت الأرصاد إلى سيطرة الشبورة المائية على الأيام الستة المقبلة مع وجود نشاط للرياح بنسب متفاوتة وفى أماكن مختلفة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية، اليوم الخميس، فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.