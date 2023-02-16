النائب العام: حريصون على زيادة التعاون وتبادل الخبرات مع سلطنة عمان (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، حرص النيابتين المصرية والعُمانية، على تبادل الخبرات بينهما، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى تجسيدًا لروح التعاون بينهما واتحاد أهدافهما، مؤكدًا أهمية وعمق العلاقات الوطيدة بين الطرفين.





جاء ذلك، خلال استقبال النائب العام، مساء أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى من عضوات وأعضاء هيئة الادعاء بسلطنة عمان، برئاسة المستشار محمد بن سعيد اليحيانى مساعد المدعى العام لسلطنة عُمان والمدير العام للادعاء بمحافظة مسقط، فى ختام الدورة التدريبية المتخصصة فى أصول التحقيق الجنائى التى تلقاها أعضاء الوفد بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية.

ووفقًا بحسب لبيان أصدرته النيابة العامة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضح المستشار حمادة الصاوى أن الدورة التدريبية التى عُقدت لأعضاء الوفد جاءت تجسيدا لروح التعاون بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها العُمانية، مثمنا فى هذا الصدد جهود المستشار نصر بن خميس بن محمد الصواعى المدعى العام لسلطنة عُمان فى توطيد هذه العلاقات.

وأعرب المستشار حمادة الصاوى عن انحيازه لأعضاء النيابة العامة وجهات الادعاء العام بالبلدان العربية؛ لما يتمتعون به من إمكانات وقدرات فنية كبيرة، مؤكدا أن الدورة المنعقدة الغرض منها التأهيل المتميز للأعضاء فنيا وإداريا، ونقل خبراتِ النيابة العامة المصرية لزملائهم بالسلطنة.

وأكد حرص النيابة العامة على استمرار عقد دورات تدريبية متخصصة مماثلة لأعضاء النيابات العامة وجهات الادعاء بالبلدان العربية، خاصة فى المجالات ذات الاهتمام الإقليمى والدولى المشترك، فى ضوء أهمية التأهيل والتدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة.

وشدد على ضرورة حرص أعضاء النيابة على الخروج عن النمطية والرتابة فى أعمالهم، والعمل على تطوير أساليبهم فى التحقيق وسائر الأعمال القضائية والإدارية، ومواكبة التطوير المتواصل للجريمة والمجرمين، تحقيقا للعدالة الناجزة المنشودة.

من جانبه، ثمن المستشار محمد بن سعيد اليحيانى مساعد المدعى العام لسلطنة عمان، العلاقات القضائية بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره وأعضاء الوفد للمستوى المتميز للدورة التدريبية المتخصصة، وتطلع النيابة العامة بالسلطنة لعقد مزيد من هذه الدورات المثمرة.