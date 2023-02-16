أهم الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، فى تقريرها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن حالة الطقس على جمهورية مصر العربية، أن يكون هناك طقسًا باردًا صباحًا، مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى.





وتوقعت أن يكون الطقس باردًا على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء. وقالت هيئة الأرصاد، إنها تتوقع تكوين صقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. فى حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

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