البابا تواضروس: سعيد بوجود بوادر حل أزمة الكنيسة الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى عن سعادته ببوادر حل الأزمة فى الكنيسة الإثيوبية، بعودة من أخطأوا وحاولوا الانفصال عن الكنيسة إلى كنيستهم الأم، وجاء ذلك فى ختام عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعى اليوم، كما لفت قداسته النظر إلى احتفال كنيستنا اليوم بشهداء العصر الحديث وهو العيد الذى أقره المجمع المقدس منذ ثمانى سنوات.





وجاء حديث قداسة البابا تواضروس كما يلى: "نصلى ونشكر ربنا أن الأزمة التى تعرضت لها الكنيسة الإثيوبية ظهرت بوادر الحل فيها حيث أن الذين أخطأوا وكانوا يريدون أن ينفصلوا ويبتعدوا ويقسموا الكنيسة والعنف الذى صار، قرروا أن يعودوا لكنيستهم الأم". وواصل: " الكنيسة الإثيوبية تهمنا كثيرًا جدًّا، وهى أختنا، ويكفى أن الكنيسة القبطية هى التى أسستها منذ القرن الرابع الميلادى." واختتم: "نحتفل اليوم بعيد أصبح فى كنيستنا منذ عدة سنوات، بحسب قرار المجمع المقدس وهو عيد الشهداء المعاصرين، واخترنا هذا اليوم لأن به تذكار لشهداء ليبيا الذين استشهدوا من حوالى ثمانى سنوات".

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