متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة قبل رمضان لسد العجز في الدواجن

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 12:29 صباحاً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأول بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي شهد التوقيع على اتفاقيات لبدء صناعة السيارات في مصر مع 3 شركات.

ولفت السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه لم يتم الإعلان عن موعد البدء أو توقيت طرحها أو أنواع السيارات، لكن ما تم التوافق عليه التركيز على صناعة سيارات صديقة البيئة، مؤكدا أن هدف الدولة توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر.

وأشار إلى أن سيتم إقامة مصانع السيارات في مناطق مختلفة، لكن التركيز سيكون بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

وفيما يتعلق بقرار إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة، قال متحدث الوزراء، إن عددا كبيرا من مزارع الدواجن خرج من الخدمة بسبب الأزمة، لذلك جاء قرار مجلس الوزراء اليوم بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات لمساندة المزارعين.

كما كشف أن الحكومة تبحث حاليا استيراد كميات محددة من الدواجن لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الذي يشهد ازدياد الاستهلاك، لسد العجز خلال تلك الفترة، مؤكدا أن عملية الاستيراد لن تضر مزارع الدواجن.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة المالية ستتحمل سداد الضريبة العقارية عن مزارع الدواجن، وسيتم تطبيق القرار بأثر رجعي من عام 2022 لمدة 3 سنوات.

ولفت إلى أن توقف عدد كبير من مزارع الدواجن ساهم في ارتفاع أسعار الدواجن، مؤكدا أن الدولة تنظر في جميع الخيارات والأدوات والحلول التي لديها.

التموين ستقوم بعقد مناقصات الأعلاف وتوزيعها لمنع التلاعب

وأردف أن وزارة التموين ستقوم بعقد مناقصات الأعلاف وتوزيعها لمنع التلاعب في الأسعار ضمن سلسلة خيارات متاحة.