الأرصاد: طقس بارد وأمطار على القاهرة والوجه البحري.. غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 11:25 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 16 فبراير 2023، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية ووسط سيناء شديد البرودة على كاترين والسلوم، ومائل للبرودة على الدلتا حتى شمال الصعيد لطيف لمائل للبرودة على باقي الأنحاء نهارًا.

وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وسانت كاترين والصحراء الغربية .. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى وسط الصعيد والبحر الأحمر، مع فرص سقوط متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية من الضبعة حتى غرب الإسكندرية وشمال سيناء.. وأيضًا فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متفرقة على السلوم وبرانى والنجيلة ومطروح والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد والبحر الأحمر.

وذلك مع نشاط للرياح على الصحراء الغربية ومحافظات الصعيد والبحر الأحمر وخليج السويس.. وأوضحت الأرصاد، أنه الرؤية الأفقية تقل في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب.

وعن البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.. أما خليج السويس يكون معتدل وارتفاع الموج متر الى متر ونصف والرياح شمالية غربية، والبحر الأحمر يكون معتدل مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين الرياح شمالية.