بالمواعيد.. استكمال التدريبات المهنية لمعلمى المرحلة الابتدائية

جدة - نرمين السيد - عممت الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على إدارات: التدريب والإحصاء والتعليم الابتدائى، بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن استكمال تدريبات المعلمين على المنصة الإلكترونية للتدريبات المهنية.

وأوضح الخطاب أن تديربات البث المباشر على المنصة الإلكترونية التى بدأت خلال إجازة نصف العام سوف يتم استكمالها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023، وحتى الخمميس الموافق 2 مارس 2022، من خلال هذا الرابط http://cpd.moe.gov.eg، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعلمين المستهدفين.

جدول التدريبات

وتكون حطة استكمال التدريبات للفئات المستهدفة وفقا للتالى:

- الأحد 19 فبراير 2023: متعدد التخصصات للصف الأول الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، والرياضيات للصف الأول الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الاثنين 20 فبراير 2023: متعدد التخصصات للصف الثانى الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، والرياضيات للصف الثانى الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الثلاثاء 21 فبراير 2023: متعدد التخصصات للصف الثالث الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، الرياضيات للصف الثالث الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الأربعاء 22 فبراير 2023: العلوم للصف الرابع الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، والرياضيات للصف الرابع الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الخميس 23 فبراير 2023: العلوم للصف الخامس الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، والرياضيات للصف الخامس الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الأحد 26 فبراير 2023: اللغة العربية للصف الأول الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، واللغة الانجليزية للصف الأول الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الاثنين 27 فبراير 2023: اللغة العربية للصف الثانى الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، اللغة الانجليزية للصف الثانى الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الثلاثاء 28 فبراير 2023: اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، اللغة الانجليزية للصف الثالث الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الأربعاء 1 مارس 2023: اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائى، الساعة السابعة مساء.

- الخميس 2 مارس 2023: اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى، الساعة الخامسة مساء، اللغة الانجليزية للصف الخامس الابتدائى، الساعة السابعة مساء

تنبيهات مهمة

ووجه الخطاب مديرى المديريات التعليمية بالتنبيه مشددا على كافة الإدارات التعليمية التابعة، باتخاذ الإجراءات الآتية:

- سرعة التنبيه على المعلمين المستهدفين للتدريبات الإلكترونية المشار إليها بالخطاب.

- إجراء عمليات المتابعة اليدانية للمدارس للتأكيد على المعلمين المستهدفين م ن الحصول على كافة التدريبات المعلن عنها، والحصول على الشهادات التى تفيد بذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

- موافاة الوزارة بصفة مستمرة بأعداد المعلمين الحاصلن على الشهادات الخاصة بالدورات المشار إليها.

كما شدد الخطاب على اعتما الأمر مهم وعاجل وتحت رعاية مدير المديرية شخصيا.