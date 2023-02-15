البابا تواضروس يستضيف أسبوع الصلاة لأجل الوحدة فى اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - استضاف اجتماع الأربعاء الأسبوعى، لقداسة البابا تواضروس الثانى، الذى عقد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء الأربعاء، اليوم الأول من أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، الذى ينظمه مجلس كنائس مصر، تحت شعار "تعلموا فعل الخير. اطلبوا الحق." (أش 1: 17).





حضر أعمال اليوم الأول، ممثلو الكنائس الأعضاء فى مجلس كنائس مصر، وألقى الأمين المشارك عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأب القس بيشوى حلمى كلمة، تلاها كلمة لجناب القس رفعت فكرى الأمين المشارك عن الكنيسة الإنجيلية، وألقى كذلك الأب القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس كلمة، أعقبها تلاوة نصوص كتابية مختارة ورتلت بعض الألحان الكنسية. وصليت طلبات لأجل وحدة المسيحيين ولأجل المتألمين والمنبوذين والمشردين ولأجل مصر وسلام المنطقة والعالم، واختتمت الصلوات بالصلاة الربانية باللغات الإرمينية والسريانية واليونانية والإنجليزية والقبطية والعربية. ثم ألقى جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط. واختتم الاجتماع بكلمة قداسة البابا والتى تأمل خلالها فى الآية "تعلموا فعل الخير. اطلبوا الحق." (أش 1: 17) التى هى شعار أسبوع الصلاة، وربط قداسته بينها وبين الصلاة والصوم والصدقة التى تعد من أساسيات الصوم الكبير الذى يبدأ فى الكنيسة القبطية الاثنين المقبل.

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