كبير الأثريين لـالسفيرة عزيزة: الفراعنة ابتكروا تنظيم الأسرة واحتفلوا بالحب

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن الفراعنة كانوا يحتفلوا بعيد الحب لافتا أنهم كانوا يطلقوا عليه «عيد العناق الجميل» مشيرا أن أوروبا اقتبست منه اليوم العالمى للحب.





وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «dmc» أن المصريين دائما يربطوا أعيادهم بالأكلات ولذلك سموا هذا العيد بعيد الوليمة.

وأشار أنهم وجدوا بردية عام 1889 فى اللاهون بالفيوم توجد فيها 35 وصفة ابتكرها الفراعنة لمواجهة المعاناة التى تعانى منها المرأة شاملة اختبارات الحمل فى الأسابيع الأولى باستخدام القمح والشعير وكانوا يستخدموا عصير البطيخ ولبن امرأة أنجبت للكشف عن الحمل لدى النساء حيث لو تقيأت المرأة فإنها حامل وان لم تتقيأ وأصيبت بانتفاخ فمعنى ذلك أن حملها كاذب.

ولفت إلى أن الفراعنة كان لديهم وسائل منع الحمل باستخدام براز التمساح والعسل واللبن الرايب والبصل حيث كانوا يستخدموا هذه الأشياء لمنع الحمل.

وأكد أن الفراعنة كانوا متقدمين فى الطب وتمكنوا من إجراء عمليات الإجهاض مشيرا إلى أنهم ابتكروا كرسى الولادة الموجود الآن، بالإضافة لتخصيص غرف فى المعابد لولادة المرأة تقيم فيها قبل الولادة بأسبوعين وتضع مكياج مخصوص للولادة وترتدى باروكة مخصصة لذلك.

يذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء فى الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.