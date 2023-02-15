البابا تواضروس: نصلى من أجل المتعبين بسبب زلزال سوريا وتركيا

جدة - نرمين السيد - أبدى قداسة البابا تواضروس الثانى تعاطفه مع متضررى الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا، فى ختام عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى استضاف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذى ينظمه مجلس كنائس مصر ابتداءً من اليوم.





ودعا قداسته إلى الصلاة من أجل المتضررين بكل الأشكال فى هذه الكارثة، وأيضًا من أجل حلول للحرب الدائرة منذ قرابة عام وأن يعطى الله حكمة وتعقلًا للقادة.

وجاء حديث قداسته فى هذا الصدد كما يلى: "أنتهز هذه الفرصة وفى وجود كل الأحباء ممثلى الكنائس المسيحية فى مصر، ونصلى من أجل كل المتعبين وثقيلى الأحمال فى أحداث الزلزال الذى وقع فى سوريا وتركيا، نصلى من أجل الضحايا".

وواصل: "نصلى من أجل المصابين، ونصلى من أجل المتعبين والمشردين والنازحين، ومن أجل إمكانات هذه الدول ومساعدات العالم لهم فى هذه الكارثة، التى يصفها البعض أنها أكبر كارثة فى القرن، أكبر كارثة منذ مئة عام تصيب بلدًا أو بلدين بهذه الصورة الصعبة جدًّا".

وأردف: "المشاهد التى نشاهدها فى التلفزيون هى مشاهد مؤلمة جدًّا، ونصلى من أجل أن يتحنن ربنا برحمته على هذه البلاد وهؤلاء الناس، ويجبر بخاطرهم، ويسندهم فى عبور هذه المأساة الكبيرة".

وأضاف: "كما نصلى أيضًا أيها الأحباء من أجل الحروب القائمة وخاصة الحرب التى قاربت أن تكمل السنة، ونراها حربًا بلا قيمة، هؤلاء يستخدمون أسلحة وهؤلاء مثلهم ويحاربون بعضهم البعض ولكن ما هى النهاية ؟!! لا توجد نهاية، أين ذهب عقل الإنسان؟! أين ذهب فكره؟! أين ذهبت راحة نفسه (باله)؟! هذه الصورة الكبيرة نصلى من أجل الحروب والمسؤولين لكى يعطيهم ربنا حكمة، ويعطيهم نعمة، ويعطيهم تعقلًا، ويعطيهم رؤية، فماذا ينتفع الإنسان إذا ربح العالم كله؟ فإذا حصل إنسان على عشرين دولة أخرى، ماذا سيفعل بها فيما بعد؟!".