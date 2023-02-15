البابا تواضروس يستقبل أعضاء اللجنة المشرفة على إيبارشية نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر البابوى بالقاهرة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادى، وهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق.





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