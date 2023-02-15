تنفيذ 4 قرارات إزالة بالهضبة العليا والوسطى بالمقطم

جدة - نرمين السيد - تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام - مع إزالة كافة أوجه التعديات الواقعة على الأراضى وتسليم المساحات المستردة والمشار إليها فى قرارات الإزالة خالية من أوجه التعديات والاشغالات إلى شركة النصر.





يأتى ذلك فى ضوء متابعة ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى التابعة لجهات الولايات المختلفة ومنها أراضى شركات قطاع الأعمال العام تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص بمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضى قطاع الأعمال والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للعمل على إزالة المعوقات التى تعوق أعمال التنفيذ.

وقد انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبمرافقة القوات الشرطية والأجهزة المعنية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ومنها قرار رقم 196 لسنة 2022 لإزالة التعديات بقطعة أرض بالغ مساحتها 3000 متر مربع والكائنة بالحديقة المحصورة بين القطعتين 5015 و5016 حتى سفح الجبل بالهضبة العليا بالمقطم والمقام عليها مقهى "كوفى شوب".

كما تم تنفيذ قرار إزالة رقم 197 لسنة 2022 لإزالة كافة أوجه التعديات الواقعة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 1000 متر مربع والكائنة بالحديقة المحصورة بين القطعتين 5021 و5022 حتى سطح الجبل بالهضبة العليا بالمقطم والمقام عليها مشتل إلى جانب تنفيذ قرار رقم 199 لسنة 2022 لقطعة أرض بالغ مساحتها 1000 متر مربع بمنطقة س بالهضبة العليا بالمقطم والمقام عليها حدائق خاصة ومفتوح عليها أبواب خلفية.

وشملت الأعمال أيضا إزالة تعديات تنفيذا لقرار رقم 193 لسنة 2022 لقطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع بالحى الأول بالهضبة الوسطى بحى المقطم والمقام عليها حديقة خاصة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة تنفيذ القرارات وإزالة كافة أوجه التعديات بقطع الأراضى المستردة جهة الولاية لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير وتمكين الشركة منها طبقا لتعليمات خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأوضحت عبدالمنعم أن الأجهزة المختصة بمحافظة القاهرة تتولى تسليم المساحة المشار إليها خالية من كافة أوجه التعديات والاشغالات وتسليمها لشركة النصر مع إدراج خطة زمنية وجدول للأعمال لتنفيذ كافة حالات التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات ومنها جهة الولاية والقوات الأمنية والشرطية والمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحى المقطم.. مشددة على استمرار الأعمال والتى جرت على قدم وساق لإزالة كافة التعديات وتذليل كافة الأعمال لحين الانتهاء من الإزالات.