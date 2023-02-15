التعادل الإيجابى 1-1 يحسم شوط آرسنال ضد مان سيتى فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:28 مساءً - تعادل فريقا آرسنال ضد مانشستر سيتي إيجابياً بنتيجة 1-1 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حالياً على ملعب "استاد الإمارات" في قمة نارية لفك الاشتباك على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة البريميرليج للموسم الحالي 2022-2023.

افتتح كيفين دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة 24 من عمر المباراة لصالح مانشستر سيتي، قبل أن يدرك بوكايو ساكا هدف التعادل في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم العالمية سجل كيفن دي بروين ستة أهداف في الدوري ضد أرسنال ، وهو أكبر عدد له ضد أي خصم في مسيرته.

ويتصدر نادي آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 2 وتسجيل 46 هدفاً وتلقي 18.

بينما تواجد مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 56 هدفاً وتلقي 22.

يدخل أرسنال مباراة اليوم بحثاً عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لضمان الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي عن أقرب منافسيه والتأكيد على أحقيته في حصد لقب البريميرليج للموسم الحالي، مستفيداً من الحالة الفنية والبدنية التي يظهر عليها لاعبوه خلال النسخة الحالية.

وبالرغم من السقوط في فخ التعادل في المباراة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام برينتفورد الا أن الإسباني ميكيل أرتيتا يسعى الى تحقيق انتصار على حساب السيتي ونظيره بيب جوارديولا خاصة وأن الجانرز لديه من الإمكانات التي تجعله قادراً على تقديم أداء قوي أمام بطل النسخة الأخيرة من البريميرليج.

فيما يأمل بيب جوارديولا الى مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزاً مستحقاً في المباراة الماضية أمام أستون فيلا في الجولة الماضية والتي جعلته يقلص الفارق مع آرسنال الى 3 نقاط فقط.

وتاريخياً التقى فريقا آرسنال ضد مان سيتي في 132 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها الجانرز تحقيق 63 مباراة، و33 تعادلاً مقابل 36 فوزاً لصالح السيتزنز.

ونجح لاعبو فريق آرسنال في تسجيل 202 هدفاً طيلت مبارياتهما ضد مانشستر سيتي الذي سجل 149 هدفاً هو الآخر.

ويتصدر النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أجويرو هدافي مباريات آرسنال ضد مان سيتي برصيد 11 هدفاً يليه رحيم سترلينج بواقع 6 أهداف، بينما يأتي فريدي ليونجبيرج لاعب الجانرز في المركز الثالث بواقع 5 أهداف بالتساوي مع إيمانويل أديبايور، وتيري هنري.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين آرسنال ضد مانشستر سيتي بفوز الأخير بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، زينشينكو، جابرييل ماجالايش، بن وايت.

وسط الملعب: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: مارتنيلى، نيكيتاه، بوكايو ساكا.

بينما يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، آكي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جوندوجان.

خط الهجوم: رياض محرز، هالاند، جاك جريليش.