محافظ جنوب سيناء: توزيع 80 طنا من المواد الغذائية مجانا على المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن ذلك سيتم على مرحلتين تنقسم إلى 40 طنا من المواد الغذائية المختلفة بالجهود الذاتية، "10 أطنان أرز، و10 أطنان سكر، و10 أطنان دقيق و10 أطنان زيت" يتم توزيعها قبل شهر رمضان الكريم، على أن يتم وصول كميات أخرى بمعرفة المحافظة فى أول مارس المقبل تبلغ 40 طنا يتم توزيعها أوائل الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الدورى بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بجنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأحمد الإسكندرانى، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات الخدمية، ومديرى الإدارات بالديوان العام.

وأوضح المحافظ خلال الاجتماع أن هذه المواد الغذائية يتم توزيعها بالمجان على المواطنين بالبطاقة الشخصية بكافة مدن المحافظة، وخاصة القرى والوديان، والتجمعات البدوية، وذلك قبل شهر رمضان، بالإضافة لتوزيع المرحلة الثانية أوائل شهر رمضان، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، والمجتمع المدنى، إلى جانب صكوك اللحوم من وزارة الأوقاف، والمبادرات المختلفة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتواجد بصفة مستمرة بين المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، حيث تابع المحافظ مجموعة من الإجراءات منها التنسيق لإنشاء 6000 وحدة سكنية جديدة لمحافظة جنوب سيناء، وعرض موقف ضخ كميات من السلع التموينية الأساسية لمحاربة غلاء الأسعار، كما تابع موقف الاستعداد لجاهزية افتتاح مسجد الهدى بمدينه دهب خلال العيد القومى للمحافظة مارس المقبل، وموضوع موقف السيارات بمدينتى دهب وطابا.

كما تم استعراض الموضوعات الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذا موقف تهذيب المزرعة الخشبية ورفع كفاءة السور الخارجى ورفع كفاءة منطقة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر الهجن وموقف توصيل المياه لرى الزراعات بشرم الشيخ.

من جانبها، استعرضت الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ المنظومة الذكية والرقمية وعدد من المشروعات المختلفة ومنها المرصد الحضرى كوسيلة داعمة لإدارة التنمية الحضرية والمجتمع.