البابا تواضروس الثانى فى أسبوع الصلاة العالمى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن أسبوع الصلاة تقليد مر عليه 55 عاما، ونصلى من أجل بلادنا الغالية مصر، ونصلى من أجل ضحايا الزلازل، ونصلى من أجل نهاية الحروب القائمة.





ويوضح الإنفوجراف التالي حديث البابا تواضروس فى أسبوع الصلاة العالمى:

وقال البابا تواضروس "الصلاة"، هى ما نقابل الله به يراها الله ويجب أن تكون من أجله، وتعطيك طاقة لفعل الخير والشعور بالآخر.

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