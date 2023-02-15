اجتماع بـ«التعليم» لإدارة مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية فى مصر

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا للجنة التوجيهية لإدارة مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية فى مصر، وذلك برئاسة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.





ناقش الاجتماع الوقوف على المراحل التى تم إنجازها بالمشروع، ووضع خطط مستقبلية للمرحلة القادمة، حيث تضمن المشروع مرحلة تدريب معلمى وموجهى اللغة الفرنسية (لغويا/ رقميا/ تربويا) والذى شمل عدد (508) متدرب من معلمى وموجهى اللغة الفرنسية من جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور أكرم حسن، على ضرورة المتابعة الجيدة للمعلمين المتدربين وتحفيز باقى المعلمين للإقبال على تلك النوعية من التدريبات التى تعزز من تطوير أدائهم، مشيرا إلى ضرورة وضع المناهج وفقا للإطار العام للمناهج، والتأكيد على ضرورة تضمينها للمهارات الحياتية واللغوية والقيم والقضايا التى تهتم ليس بالجانب اللغوى فقط بل بالجانب الحياتى للطالب.

وقال إنه يجب ضرورة التخطيط لمرحلة أخرى من التدريبات وهى إعداد برامج تدريبية تعزز من قدرات معلمى اللغة الفرنسية لتدريس المناهج المطورة للغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية.

ومن جانبه أعرب ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافى ومدير المعهد الفرنسى فى مصر عن سعادته بالنجاح الذى تم تحقيقه عبر المراحل التى تم إنجازها بالمشروع وإعطاء الوقت الكافى للتخطيط للمرحلة القادمة والتى تمثل تحديا كبيرا فى مجال تدريس اللغة الفرنسية، مؤكدا على الرغبة فى استمرار التعاون فى مجال تدريس اللغة الفرنسية وتطوير أداء المعلمين.

حضر الاجتماع، ديفيد سادوليت، مستشار التعاون والعمل الثقافى ومدير المعهد الفرنسى فى مصر، وكليمنس فادال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر، وإلودى مونتاجود نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، ورامى بوستانى مدير المشروع وكالة التنمية الفرنسية فى مصر، والسيدة كريستين جورجوكس ملحق تعاون بالسفارة الفرنسية فى مصر، ومارجو بونبين منسقة المشاريع الدولية شبكة كانوبى، وجولى بيتون، مدير مشروع التحرير شبكة كانوبى، وميلود بنالى مدير المشروع فرنسا التعليم الدولى، وميرا غالى مساعدة وزير التعاون الدولى، وأودريه رئيس المشروع، ووفاء عباس مستشار اللغة الفرنسية، وعلا مصطفى المنسق العام للمشروع، ودعاء على رئيس قسم اللغات الأجنبية الثانية بالإدارة المركزية لتطوير المناهج.