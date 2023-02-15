وزيرة البيئة تؤكد أهمية الاستدامة فى قطاع المنتجات الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية العمل على الوصول إلى هدف الاستدامة فى قطاع المنتجات الزراعية، وأهمية تعزيز الشراكات المتعلقة بهذا الخصوص، والاهتمام أيضا بالمبادرات الرامية إلى منع الهدر فى الغذاء.





جاء ذلك فى كلمة للوزيرة ياسمين فؤاد خلال "منتدى تحويل النظم الغذائية" الذى عقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات فى دولة الإمارات، والتى تحدثت خلالها عن آفاق التعاون الدولى فى مجالات تطوير الزراعة والتغير المناخى، والتحديات التى تواجه العالم على أثر نقص الغذاء وأهمية المشروعات الخاصة بتعزيز الأمن الغذائى.

من جانبها، أكدت وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد حارب المهيرى فى كلمتها ضمن المنتدى، أهمية تبادل المعارف واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وبناء الشراكات المتعلقة بتطوير القطاع الزراعى بما يحقق مفهوم الاستدامة الحقيقى.

فيما، أشارت أسمهان الوافى كبيرة العلماء فى "منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة العالمية" "فاو"، خلال جلسة حملت عنوان "مستقبل الغذاء.. نظام غذائى متكيّف مع الظروف المناخية"، إلى أن العالم يعيش رفاها غذائيا أفضل مما كان عليه الحال قبل قرون، بفضل تنوع الغذاء والتمتع بنظام غذائى أفضل.

وقالت إن التحدى الفعلى أمام العالم اليوم هو استمرار الإنتاج الغذائى خصوصا فى الدول التى تواجه تحديات كبرى، والتى لا تمتلك وسائل التكنولوجيا المتقدمة، مطالبة بدمج الدول الأقل حظا فى المجال التقنى لتشارك بشكل فاعل فى مسيرة الابتكار والتكنولوجيا.