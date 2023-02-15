الوثائقية هدية "المتحدة" للمشاهد المصرى والعربى في كاريكاتير اليوم السابع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 08:26 مساءً - ينشر اليوم السابع كاريكاتير للفنان أحمد قاعود حول استعدادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الوثائقية .

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن موعد انطلاق القناة الوثائقية المصرية، حيث يفصل الجمهور 7 أيام فقط على بداية بثها.

بثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" جديد للقناة الوثائقية المصرية، وتطرق "البرومو" لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة، والمتعلقة بالعديد من المجالات، أبرزها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد، رئيسًا للقناة الوثائقية.

تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقي بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.