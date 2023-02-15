استعدادا لمواجهة المريخ السودانى.. الزمالك يخوض مرانه الأول على ملعب "شهداء بنينا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:28 مساءً - بدأ فريق نادي الزمالك مرانه الأول على ملعب شهداء بنينا في ليبيا، استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

وانطلق المران الأول للزمالك في ليبيا تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بمشاركة جميع لاعبي الفريق المتواجدين في البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى ليبيا ظهر اليوم استعدادا لخوض لقاء المريخ السوداني المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .