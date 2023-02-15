شعبة الدواجن: الدولة تدعم المواطن بالمعارض ونعمل دائما على خفض الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:28 مساءً - قال الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إن أسعار الدواجن اليوم لم تنخفض، ولكن نتحدث عن كيفية الوصول إلى أسعار منخفضة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والإفراجات التي تمت عن الأعلاف وزيارة الافراجات الجمركية .

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة DMC: "ما تم الإفراج عنه من مستلزمات إنتاج الأعلاف، وهل تم إرسالها إلى المصانع أم تم تخزينها للإبقاء على الأسعار المرتفعة"

وتابع: "المشكلة الرئيسية انه يتم إدخال المدخلات غالية وبالتالي تخرج الأعلاف غالية وهناك البعض ممن يسيطرون على الصناعة وهى التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، ونحن في حاجة إلى مزيد من الرقابة في المرحلة الحالية للوصول إلى مننتج رخيص يساهم في انخفاض الأسعار، لذا نطالب ببورصة للدواجن، لأن الموجودة عبارة عن مجموعة من السماسرة، وتحدثنا مع الوزير لتفعيل البورصة من خلال مجموعة من الخبراء وعمل لجنة لتحديد التكلفة الفعلية من خلال المدخلات لتحديد السعر الأصلح لصالح المستهلك" .

وأشار إلى انخفاض الأسعار في المعارض مثل معرض أهلا رمضان هو دعم من الجهات القائمة على المعارض، وتتحمل فارق الأسعار عن المواطنين .