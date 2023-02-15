وزير الخارجية يلتقى مع المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية مع محمد الأمين سويف المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقى فى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية "ATMIS"، على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى.





وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أكد أن الوزير سامح شكرى استهل اللقاء بتوجيه التهنئة للمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقى فى الصومال ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية على توليه هذا المنصب، مؤكدا على دعم مصر الكامل له ولولايته.

وشدد وزير الخارجية على الدور الهام الذى تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال فى تثبيت الاستقرار، لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة قبل أن تشهد البعثة تخارجا كليا من الصومال فى نهاية عام 2024، وفى ظل ما توليه مصر من أولوية لترسيخ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكرى تناول مع المبعوث الإفريقى التعاون القائم مع البعثة فى مجال التدريب وبناء القدرات، حيث نظم "مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى إفريقيا دورة تدريبية بالتعاون مع البعثة للكوادر المدنية وأعضاء النقابات الصحفية الصومالية، وبصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى بالتعاون مع البعثة لأعضاء بالبرلمان الصومالى.

كما استعرض الوزير سامح شكرى التجربة المصرية الناجحة فى القضاء على الإرهاب، والتى كانت مبنية على مقاربة شاملة لا تقتصر فقط على البعد الأمنى وإنما تمتد لتشمل أبعادا اقتصادية وتنموية واجتماعية وفكرية، مؤكدا أن مصر على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها مع البعثة الإفريقية فى هذا الصدد.