والطعون ستبدأ غدا .. 55 مرشحا بانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 06:30 مساءً - وأغلقت اللجنة اليوم، الأربعاء، باب تلقى طلبات الترشح، وقالت إنه بفحص طلبات المرشحين على مدار الخمسة أيام على منصب نقيب الصحفيين وعضوية المجلس تبين أن الزميل أحمد على عبد السلام يفتقد شرطًا من شروط الترشح لمقعد النقيب وفقًا للقانون 76لسنة 1970 والذى ينص على "يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون.. قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب.."، حيث إن عضويته بجدول المشتغلين لم ينقض عليها 10 سنوات كاملة مع فتح باب الترشح.

وأعلنت اللجنة الكشف المبدئي للمرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس وفقاً للترتيب الأبجدي كما يلى:

أولا: المرشحين على منصب نقيب الصحفيين :- 1. أبو السعود محمد محمود عثمان - صحفي حر- أبو السعود محمد 2. السيد محمد إبراهيم احمد - الجمهورية - سيد الاسكندرانى 3. أيمن على محمد عبد العزيز- الأهرام - أيمن عبد العزيز 4. خالد طه ميري عبد الرحمن - أخبار اليوم - خالد ميري 5. خالد محمد زكي البلشي - صحفي حر- خالد البلشي 6. سيد عبد المالك سيد عمار -النور - سيد عبد الملك 7. طلعت هاشم محمد فرج- مصر الفتاه - طلعت هاشم 8. عبده محمد مغربى عبد الله- الأنباء الدولية - عبده مغربى 9. على عبد السميع احمد الجمال- الأهرام - على الجمال 10. محسن محمد هاشم محمد- الجيل - محسن هاشم 11. محمد مغربى أحمد على - الشعب - محمد مغربى أحمد 12. نعيمة محمد راشد عبد الله - الجمهورية - نورا راشد 13. ياسر مصطفى إسماعيل - الأمة - ياسر مصطفى إسماعيل

 ثانيا: المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة :- 1. وفاء محمد بكرى موسى -المصري اليوم- وفاء بكرى 2. أحمد خليفة دياب عبد الحليم- أخبار اليوم- أحمد دياب 3. أحمد علوي السيد عباس - اليوم- أحمد علوى 4. أحمد محمد صبري عبدالحميد- الديار- أحمد صبري 5. أسماء محمد حسنين صبره - الفجر- أسماء حسنين 6. أسماء مصطفى محمد عبدالعال - صحفي حر - أسماء مصطفى 7. المعتز بالله ابراهيم عبد العزيز الشناوي- الجمهورية- معتز الشناوي 8. تامر محمد عادل محمد- البوابة نيوز- تامر أفندى 9. جمال أحمد أحمد عبد الرحيم - الجمهورية - جمال عبد الرحيم 10. حسام الدين راضى محمد راضى- صحفي حر- حسام راضي 11. حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي- الفجر- حسام السويفي 12. حماد سعيد معتمد صالح الرمحي- الدستور- حماد الرمحي 13. حنان محمد محمود عبد الله - الغد - حنان الليموني 14. ريمون فرنسيس صادق متى - صحفي حر- ريمون فرنسيس 15. سامي محمد كبارى عبد الراضي - الوطن - سامي عبد الراضي 16. سعاد السيد حسنين سلام - مجلة أكتوبر- سعاد سلام 17. سميه محمود محمد حسن العجوز -وكالة أنباء الشرق الأوسط- سمية العجوز 18. سيد جيد محمد على التلاوى‏ - الجمهورية- سيد التلاوي 19. صبحى محمد محمد أحمد شادى - شباب مصر - صبحي محمد شادي 20. عبد الرءوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفه - الأهرام - عبد الرءوف خليفة 21. عبد الهادى فتحى عبد الهادى عبد الرازق- العالم اليوم- عبد الهادى فتحى 22. عمرو منصور اسماعيل بدر - الدستور - عمرو بدر 23. عوني سيد علي نافع- الدستور - عوني نافع 24. عيسى جاد الكريم عيسى مراد - روزاليوسف- عيسى جاد الكريم 25. فاطمة على حسن على الحاج- الغد - فاطمة الحاج 26. قطب عباس الضوي احمد- الغد - قطب الضوي 27. محمد أحمد عبد العال أحمد - الكرامة- محمد الجارحي 28. محمد السيد عبد العزيز الشاذلى- اليوم السابع- محمد السيد 29. محمد السيد موسى سليمان ضبعان- صحفي حر - محمد الضبعان 30. محمد رضا مرزوق عباس - الموجز- محمد فرعون 31. محمد شبانة عبد العزيز بدوى - الأهرام - محمد شبانة 32. محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباسل -الأهرام - محمد عبد اللطيف الباسل 33. محمد كمال حسن علي السيد -أخبار اليوم - محمد كمال 34. محمد ممدوح محمد عبد النور على حرحش -الجمهورية- محمد حرحش 35. محمد يحيى محمد يوسف -أخبار اليوم -محمد يحيى يوسف 36. محمود كامل محمود بركات- أخبار اليوم -محمود كامل 37. محمود كمال حسين زيدان- الأهرام -محمود زيدان 38. مساعد احمد علي عبد الرحيم- صحفي حر- مساعد الليثي 39. ممدوح سيد صغير احمد- أخبار اليوم- ممدوح الصغير 40. هشام محمد محمد يونس - الأهرام -هشام يونس 41. هيثم فوزي حامد رخا- الأهرام -هيثم فوزى رخا