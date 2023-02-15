رئيس الوزراء يلتقي وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 06:29 مساءً - يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك لبحث أليات التعاون خلال الفترة المقبلة.

الاستثمارات التركية في مصر

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

وقد حددت اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها في جميعها، وكذا النص تفصيلًا على إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة، إلى جانب التأكيد على عدد من الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء، بما يضمن حسن المعاملة لرواد وممارسي الأنشطة السياحية، وبالتالي الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين بلدان العالم وتم خلال المناقشة التأكيد على تيسير الإجراءات بما يسهم في جذب الاستثمارات السياحية.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 2170 م2، الكائنة بمنطقة مرغم بحري، على الطريق الموصل من الطريق الصحراوي إلى وصلة الذراع البحري، بجوار أبناء حسن علام، لصالح أحد المواطنين، لمواصلة النشاط القائم عليها حاليًا، والمتمثل في تخزين الحاويات والبضائع، نظرًا لكون هذا المشروع يعمل على زيادة الحصيلة الجمركية والمساهمة في توفير العديد من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.