مصر تتسلم رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي حتى عام 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 06:29 مساءً - قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (النيباد) شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي بول كاجامي.

جاء ذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.

وكان المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشارك في اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (النيباد)، حيث تسلمت مصر رئاسة النيباد حتى عام 2025.