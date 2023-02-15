الأطباء: تخصيص 5 ملايين جنيه مرحلة أولى لمساعدة منكوبي الزلزال بسوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 06:29 مساءً - أعلن خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء، موافقة مجلس النقابة على تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى لتقديم المساعدات الإغاثية إلى الشعب السوري الشقيق، مشيرًا إلى أن لجنة مصر العطاء بدأت في التنفيذ الفعلي لتوفير الاحتياجات قبل أن تعلن عن فتح باب التبرعات.

وأوضح أمين، فى بيان لنقابة الأطباء اليوم، أنه سيتم شراء خيم إيواء ومراتب وبطاطين بمبلغ 2 مليون ومائة ألف جنيه، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيتم توفيرها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد أن أموال لجنة مصر العطاء هي تبرعات المواطنين المصريين بجميع فئاتهم وليست من أموال نقابة الأطباء، مشدداً على أن مصر العطاء ستستعى لتوصيل المساعدات إلى جميع المناطق المنكوبة في سوريا بالتنسيق مع الجهات المصرية والدولية المعنية.