شكرى يبحث مع نظيره التشادى القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، كما أكد الوزير شكرى على دعم مصر لمسار التفاوض لتحقيق الاستقرار فى ندجامينا، مشددًا على استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم فى تلك المرحلة إيمانًا منها بمحورية الدور التشادى فى المنطقة.

كما حرص الوزير شكرى على اطلاع نظيره على رؤية مصر تجاه عدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذى والقمة الإفريقية، وتم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات السياسية والأمنية على مستوى القارة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين ناقشا سبل تفعيل دور تجمع الساحل والصحراء، لاسيما فى ظل ما يمر به الإقليم من اضطرابات وتحديات أمنية، واتفاقا على استمرار التشاور والتنسيق فى هذا الشأن.