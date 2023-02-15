سفيرة مصر فى ليوبليانا تلتقى وزيرة خارجية سلوفينيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، السفيرة نهلة محمد عصام الدين الظواهرى، سفيرة مصر لدى سلوفينيا، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.





وجاء فى مقدمتها، العلاقات السياسية الثنائية وفى الإطار متعدد الأطراف، فضلاً عن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية. وقد أثنت وزيرة خارجية سلوفينيا على دور مصر ومحوريته فى المنطقة، مؤكدة على أهميتها الكبيرة بالنسبة لبلدها. كما أشادت بالتنسيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولية، معربةً عن أملها فى عقد اللجنة الوزارية المشتركة المصرية السلوفينية فى لوبليانا خلال العام الجارى 2023 على مستوى وزيرى خارجية البلدين، مع عقد منتدى الأعمال على هامشها بمشاركة الشركات المهتمة من الجانبين.

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