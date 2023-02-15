حياة كريمة.. الكشف الطبى على 2103 حالات بقافلة طبية بقرية مبارك بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة لقرية مبارك بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لعلاج 2103 حالات من محدودى الدخل مجانا وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية - فى تصريح - إن القافلة ضمت عدة تخصصات الطبية مختلفة وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2103 حالة من أهالى القرية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه جرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.