زراعة الغربية: القيادة السياسية تولى أهمية كبرى لتوفير الدعم للمزارعين

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية خالد أبو شادى أن القيادة السياسية تولى الزراعة أهمية كبرى من توفير الدعم المقدم للمزارعين وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأسمدة بمرور إلى عملية الحصاد وصولا لاستلام المحصول.





جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة تثقيفية عن أهمية الزراعات التعاقدية ودور مديرية الزراعة بالغربية فى الزراعة التعاقدية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على دور الزراعة التعاقدية لتحقيق التنمية المستدامة فى النهوض بالمجتمع الريفى وزيادة الدخل للمزارعين بجانب قيام الدولة بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة وقيامها بالتعاقد مع المزارعين على فول الصويا وعباد الشمس والسمسم والذرة الصفراء والذرة البيضاء وتم شراء المحصول منهم وعلى استعداد للتعاقد مع كل المزارعين.

وأضاف أن الندوة أبرزت أهم المحاصيل التعاقدية خاصة المحاصيل الزيتية "فول الصويا ودوار الشمس والكتان"، كما تم الاسترشاد بمحصول بنجر السكر كنموذج ناجح من نماذج الزراعة التعاقدية على مستوى الجمهورية.