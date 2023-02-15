وزيرة الهجرة تستهل زيارتها لأسوان بتفقد توسعات مبادرة ”قدم صحيح” بحضور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 05:29 مساءً - استهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارتها لمحافظة أسوان اليوم بزيارة مستشفيات جامعة أسوان لتفقد توسعات مبادرة "قدم صحيح" التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري غير القادرين حماية لهم من البتر تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

رافق السيدة وزيرة الهجرة في زيارتها لجامعة أسوان، السيد السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، والسيدة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، والسيد الدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت. وكان في استقبال السيدة الوزيرة ورافقتها الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان نائبة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

تضمنت زيارة السيدة الوزيرة ومرافقيها تفقد غرفة "قدم صحيح" داخل مستشفيات جامعة أسوان والاستماع إلى طبيعة الخدمة التي تقدمها الغرفة للمرضى، وإهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان تماما.

وخلال تفقدها لتوسعات مبادرة قدم صحيح، ثمنت السيدة الوزيرة التعاون المثمر بين مؤسسة صناع الخير والمكتب الكويتي للأعمال الخيرية وجمعية النجاة الكويتية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومحافظة أسوان لمحاربة أعراض وتبعات واحد من أكثر الأمراض شيوعا بين أهلينا وهو مرض السكر وبخاصة القدم السكري، من أجل غاية إنسانية نبيلة وهي حماية المرضي من الوصول لمرحلة البتر وحفاظا على حياتهم.

وأشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالجهود التي تُبذل في مستشفى أسوان الجامعي، مشيرة إلى أنها ناقشت مع إدارة المستشفى كافة الاستعدادات لدعم الجهود الطبية بتنظيم زيارات لخبراء من الأطباء بالخارج بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

فيما أشاد السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، بجودة الخدمة التي تقدمها مبادرة "قدم صحيح"، مؤكدًا على تقديره وامتنانه بالتعاون المثمر بين المؤسسات الأهلية التنموية في الكويت ومصر، فيما ثمنت السيدة سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، الجهود الكبيرة التي تقدمها مبادرة "قدم صحيح" التي تستهدف الفحص والكشف عن مرضى القدم السكري غير القادرين.

من جانبه، قال السيد الدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، إن مبادرة "قدم صحيح" من المبادرات المهمة في العمل التنموي ولا سيما أنها تخدم مرضى القدم السكري وهم بأعداد ليست بالقليلة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها مؤسسة صناع الخير وامتداد أنشطتها الخيرية لنواحي متعددة ساهمت بشكل في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن غرفة "قدم صحيح" بمستشفيات جامعة أسوان واحدة من أهم غرف المبادرة على مستوى الجمهورية، وقد قدمت خدماتها منذ انطلاق عملها قبل عام من الآن لـ500 مريض بمتوسط تردد شهري لكل مريض ثلاثة شهور بمعدل إجمالي تسليم 1500 شنطة علاجية تتراوح قيمتها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ5 مليون جنيه، وأن التوسعات سوف تشهد مضاعفة المبلغ المرصود سنويا لتقديم الخدمة لضعف العدد الحالي من المرضى حماية لهم من البتر.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه ونظرا لزيادة إقبال أهالينا محافظة أسوان من مرضى القدم السكرى على الاستفادة من خدمات مبادرة "قدم صحيح" لحمايتهم من البتر، وفي إطار التوسع في تقديم خدمات طبية ذات جودة تم مضاعفة أعداد المستفيدين من مبادرة "قدم صحيح" داخل غرفة المبادرة بمستشفيات جامعة أسوان، وأن مبادرة "قدم صحيح" تستهدف دعم مرضى القدم السكري غير القادرين في حمايتهم من بتر القدم من خلال التعاون مع أساتذة الأوعية الدموية في 20 جامعة مصرية وتخصيص غرفة للمبادرة في كل مستشفى جامعي داخل هذه الجامعات على مستوى الجمهورية وداخل غرف مبادرة "قدم صحيح" الـ20 في الجامعات المصرية تم حتى الآن توقيع الكشف وعمل الغيارات والمتابعة ل4500 مريض على مستوى الجمهورية صرف العلاج ومستلزمات الغيار لعدد 1100 مريض ولم يتم بتر قدم واحدة بينهم، حيث تتكلف حقيبة العلاج الشهري ومستلزمات الغيار للمريض الواحد من 3.5 إلى 4 آلاف جنيه وجميع خدمات المبادرة يتم تقدميها للمرضى بالمجان تماما.