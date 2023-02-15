هيئة الدواء المصرية تنظم ورشة عمل لشركات الأدوية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، ورشة عمل افتراضية لشركات الأدوية المصرية الراغبة فى تصدير مستحضراتها الصيدلانية إلى المملكة العربية السعودية، وتناولت الورشة شرحًا وافيًا لحجم سوق المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية فى المملكة العربية السعودية، والإجراءات التنظيمية المتبعة داخل المملكة لتسجيل وتسعير المستحضرات الصيدلانية.





واستعرض الجانب المصرى مبادرات هيئة الدواء المصرية لدعم الصادرات من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والتطور الذى يشهده الشق الرقابى الدوائى بمصر، الذى أصبح أكثر مرونة لتيسير الإجراءات، دون الإخلال بضمان توافر مستحضرات دوائية ذات جودة وفاعلية ومأمونية.

وأكد الجانب السعودى حرص بلاده على تعميق التعاون فى مجال المستحضرات الصيدلانية مع جمهورية مصر العربية، ورغبتهم فى تبادل الخبرات فى كافة أوجه العمل الرقابى، وفتح أفق أوسع للتعاون، ودعم الاستثمار الدوائى المتبادل بين الدولتين من خلال هيئتى الدواء المصرية والغذاء والدواء السعودية.

مثل الجانب المصرى عددًا من أعضاء غرفة صناعة الدواء، وشعبة الأدوية، ومتخصصون من هيئة الدواء المصرية، وذلك برئاسة الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التطوير الفنى وتنمية القدرات، فيما مثل الجانب السعودى مجموعة من الخبراء فى قطاعات تسجيل المستحضرات الدوائية، والتسعير واقتصاديات الدواء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، برئاسة الدكتور محمد الحمودى، رئيس التسويق الاستثمارى بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

يأتى ذلك فى ضوء سعى الهيئة لدفع عجلة الاستثمار الدوائى، ورفع معدلات الصادرات المصرية من المستحضرات الطبية، وتوسيع نطاق للتعاون المصرى السعودى، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ومصنعى الدواء بجمهورية مصر العربية، ودعم نفاذ الدواء المصرى للأسواق العربية والإقليمية والدولية.