عاجل- السيسى يشارك فى اجتماع رؤساء دول الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى (النيباد)، حيث تسلمت مصر رئاسة النيباد حتى عام 2025.





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